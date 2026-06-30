Ещё две брянские выпускницы набрали высшие баллы на ЕГЭ

2026, 30 июня 11:14

Ещё две брянские выпускницы набрали высшие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Результаты Единого государственного экзамена по по биологии и информатике увеличили число двухсотбалльников в Брянской области. Выпускница Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина Софья Сиваева показала наивысший результат по химии и биологии. Девушка – призёр Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по биологии, Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии и Межрегиональной химической олимпиады школьников имени академика П. Д. Саркисова.

А выпускница Брянского городского лицея № 2 им. М. В. Ломоносова Арина Трепачева сдала на 100 баллов экзамены по физике и информатике. Девушка является призёром Международной олимпиады «Изумруд» по направлению «Анализ данных». Она с отличием окончила Яндекс Лицей, вошла в число 30 лучших выпускников и была приглашена на офлайн-выпускной. Арина планирует поступать на IT-направление.