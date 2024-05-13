Фрезеровальная машина сгорела в Брянске

Человек пострадал при возгорании фрезеровальной машины в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

11 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На проспекте Московском загорелась фрезеровальная машина для асфальта. Огонь тушили пожарные на трёх автоцистернах.

При возгорании пострадал человек. Причины происшествия выяснят эксперты.