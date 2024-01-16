Фура и две легковушки столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении фуры и двух легковых автомобилей на трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 170 км федеральной автодороги «Орёл – Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе. 50-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 21213». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик с полуприцепом DAF XF105. Затем «ВАЗ» задел Toyota Auris, который ехал позади.

50-летний водитель отечественной легковушками с травмами попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.