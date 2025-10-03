Фура и легковой автомобиль столкнулись накануне на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 2 октября в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Почепском районе. В районе посёлка Козорезовка на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения. Спасатели деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из повреждённой машины.