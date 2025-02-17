Фура и поезд столкнулись на брянской трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 15 февраля в Комаричском районе на 18-м километре автомобильной дороги регионального значения «Украина – Комаричи» произошла авария. Водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом при проезде железнодорожного переезда 474 км перегона «Брасово – Комаричи» проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации. Фура столкнулась с дизель-поездом «Раз».

Травмы получили машинист и трое пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.