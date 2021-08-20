Фура протаранила автобус «Мираторга» под Брянском

Авария произошла утром 20 августа.

Утром 20 августа произошла авария с участием фуры и автобуса «Мираторга» под Брянском. «Между Кокино и Выгоничами фура снесла ограждения и протаранила автобус, прямо на спуске», – сообщают в соцсетях очевидцы.

По их словам, водитель большегруза уходил от столкновения и не справился с управлением.

Официальной информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.