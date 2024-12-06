Фура врезалась в легковушку на трассе в Дубровском районе

Два человека пострадали при столкновении фуры с легковушкой на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 190-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе произошла авария.

64-летний водитель за рулём Volvo FH врезался в «ВАЗ-21063». Легковушка остановилась на проезжей части для поворота налево.

72-летний водитель «ВАЗа» получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. А его 68-летняя пассажирка попала в больницу.

Инспекторы составили два административных материала на водителя фуры. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.