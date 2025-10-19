«ГАЗель» сбила велосипедиста в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 16 октября 2025 года в районе дома №38 по улице Брянской Пролетарской Дивизии произошла авария. 55-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗель» сбил 61-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по дороге в попутном направлении.

Велосипедист получил травмы. Его отвезли в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.