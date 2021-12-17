«Газель» спровоцировала ДТП с пострадавшими в Брянске

Водитель грузовой машины проехал на «красный» свет.

Авария произошла на улице Объездной в Брянске.

По информации ГИБДД, 50-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-2818 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Nissan Lapesta. Иномарка выезжала с парковки на зелёный свет.

В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка Nissan. Медики диагностировали у неё ушиб ноги и головы.