Гендиректора брянской фирмы ждёт суд за мошенничество

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией TOP провел финальное занятие для четвертого потока слушателей образовательного проекта «IT-семья» в Брянске. В течение 10 уроков пятеро представителей старшего поколения вместе с внуками осваивали азы работы на компьютере. Команды узнали принципы безопасной работы в интернете, возможности браузеров, социальных сетей, образовательных и развлекательных ресурсов, научились делать онлайн-покупки и пользоваться порталом госуслуг.

В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД.

Накануне 9 Мая и.о. заместителя генерального директора − директора филиала ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго», и. о. генерального директора ООО «Брянскэлектро» Федор Капшуков и представители Совета молодежи посетили ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников электросетевого комплекса региона.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».