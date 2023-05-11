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Гендиректора брянской фирмы ждёт суд за мошенничество

2023, 11 мая 13:29 Происшествия
Гендиректора брянской фирмы ждёт суд за мошенничество
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Гендиректора фирмы Брянска ждёт суд за хищение бюджетных денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Прокурор Брянской области Александр Войтович отправил в суд уголовное дело о мошенничестве.  В преступлении обвиняют генерального директора фирмы Брянска и её заместителя.  

По версии следствия, в ноябре 2019 года сообщники обманули сотрудников пяти районных центров занятости населения. Они предоставили поддельные документы и  похитили 636 тысяч рублей, выделенных на переобучение 23 человек предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография». Расследование провели следователи регионального УМВД..

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.

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