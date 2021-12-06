Глава Селеченского сельского поселения три года незаконно получал премии

Брянский областной суд потребовал вернуть бюджетные деньги.

Прокуратура Суземского района Брянской области выяснила, что с 2018 по 2020 года глава Селеченского сельского поселения выписывал себе премии. Хотя такое решение должен был принимать Совет народных депутатов села. Глава поощрил себя больше чем 50 тысячами рублей.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на незаконные премии. Суд поддержал надзорный орган. А также отклонил поданную главой села жалобу.

Исполнение решение контролирует прокуратура.