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Глава следственного комитета РФ поставил на контроль расследование нападения на подростка в Брянске

2024, 08 ноября 09:58 Происшествия
Глава следственного комитета РФ поставил на контроль расследование нападения на подростка в Брянске
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Глава следственного комитета РФ поручил проверить факт нападения на подростка в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства. 

 

В Интернете появилось видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жительница города Брянска рассказала, что 31 октября в салоне автобуса один из пассажиров беспричинно избил её 14-летнего сына. Мужчина в том числе несколько раз удар подростка ногой по голове. Мальчику потребовалась помощь медиков. А обращения в компетентные органы результатов не принесли. 

В СУ СК России по Брянской области проводят проверку. Александр Бастрыкин поставил на контроль это дело Он поручил и.о. руководителя Сергею Старову представить доклад результатах процессуальной проверки.

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