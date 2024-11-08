Глава следственного комитета РФ поставил на контроль расследование нападения на подростка в Брянске

Глава следственного комитета РФ поручил проверить факт нападения на подростка в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

В Интернете появилось видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жительница города Брянска рассказала, что 31 октября в салоне автобуса один из пассажиров беспричинно избил её 14-летнего сына. Мужчина в том числе несколько раз удар подростка ногой по голове. Мальчику потребовалась помощь медиков. А обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Брянской области проводят проверку. Александр Бастрыкин поставил на контроль это дело Он поручил и.о. руководителя Сергею Старову представить доклад результатах процессуальной проверки.