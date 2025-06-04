Глава Следственного комитета России поручил заинтересовался смертью женщины в брянской больнице

Глава Следственного комитета России поручил доложить об обстоятельства смерти женщины в брянской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире правовой программы появилась информация о смерти жительницы Брянска в больнице. Родственники утверждают, что скорая медицинская помощь поздно приехала на вызов. Это и стало причиной несвоевременного оказания помощи и смерти.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Брянской области доложить о ходе расследования уголовного дела.