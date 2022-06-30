Глава Усохской сельской администрации продал государственную землю со скидкой

Обвиняемый получил условный срок.

Глава Усохской сельской администрации Трубчевского района продал местному фермеру землю по сниженной цене. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Суд рассмотрел уголовные дела о служебном подлоге и превышение должностных полномочий в отношении глава Усохской сельской администрации.

В 2018-2019 годах чиновник сделал поддельные документы и заключил между сельской администрацией и главой фермы договор купли-продажи долей земельного участка общей площадью 198 гектаров по заниженной стоимости. Бюджет села не получил более 7 млн 779 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии условно. Также два года он не может работать в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.