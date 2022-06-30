Город32

Глава Усохской сельской администрации продал государственную землю со скидкой

2022, 30 июня 08:48 Происшествия
Глава Усохской сельской администрации продал государственную землю со скидкой
Источник фото

Обвиняемый получил условный срок.

Глава Усохской сельской администрации Трубчевского района продал местному фермеру землю по сниженной цене. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Суд рассмотрел уголовные дела о служебном подлоге и превышение должностных полномочий в отношении глава Усохской сельской администрации.

В 2018-2019 годах чиновник сделал поддельные документы и заключил между сельской администрацией и главой фермы договор купли-продажи долей земельного участка общей площадью 198 гектаров по заниженной стоимости. Бюджет села не получил более 7 млн 779 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии условно. Также два года он не может работать в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Читайте также
Три человека пострадали в ДТП с лосем в Брянском районе
30 июня 10:56
Три человека пострадали в ДТП с лосем в Брянском районе
Ещё две брянские выпускницы стали двухсотбалльниками ЕГЭ
30 июня 10:44
Ещё две брянские выпускницы стали двухсотбалльниками ЕГЭ
Пожар в лесничестве Минобороны потушили спасатели в Брянском районе
30 июня 09:51
Пожар в лесничестве Минобороны потушили спасатели в Брянском районе
Брянец спас трёх детей на озере
30 июня 09:41
Брянец спас трёх детей на озере

Новости регионов

29.06.2022 15:51
Пламя в сердце и памяти
В деревне Рыбки зажгли Вечный огонь. 22 июня 2022 года в День начала Великой Отечественной войны в деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Идея доставить в сафоновскую деревню Вечный огонь появилась около года назад. Место с историей Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает
29.06.2022 15:30
Символ героизма
В деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивают здесь воинский мемориал – в братских могилах покоятся около двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам обелиск установлен в 90-е, сейчас он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных людей – брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички с именами
29.06.2022 14:47
Во дворах и на дорогах
Какие проекты реализует регион в сфере дорожного строительства и ЖКХ? Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с профильными подчинёнными из строительного блока. В рамках встречи обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов, а также региональных программ в сфере дорожного строительства и ЖКХ. По итогам совещания Алексей Островский подробнее рассказал о том, что уже сделано
29.06.2022 14:45
Для оперативной помощи
На прошлой неделе транспортный парк детской клинической больницы на ул. Октябрьской революции в Смоленске пополнился двумя новыми авто, благодаря которым врачи теперь более оперативно смогут добираться до маленьких пациентов. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. «В зоне обслуживания больницы – свыше 60 тысяч детей. Новые автомобили предназначены для доставки медиков к маленьким пациентам
29.06.2022 14:43
Земский врач
В Смоленской области продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор». Её участники могут рассчитывать на компенсационную выплату в размере одного  миллиона рублей в случае, если они обязуются проработать не менее 5 лет в сельской местности (в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек). Одной из участниц программы стала врач-педиатр Екатерина Леонова, которая с осени
27.06.2022 10:27
Капитальный ремонт пути начался на участке Милохово-Кардымово в Смоленской области
В Смоленской области на участке Милохово-Кардымово главного хода начался капитальный ремонт пути. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, выправка пути, укладка и сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18 тыс. кубометров щебня, 13 пар рельсовых плетей длиной

Актуальные темы

Происшествия
Брянского полицейского подозревают в превышении полномочий
Экономика
Губернатор пообещал брянцам снижение цен на продукты
Общество
Воду на пяти официальных пляжах Брянска признали опасной
Происшествия
Голый мужчина пытался спуститься со второго этажа на простынях в Брянске
Общество
Умер брат первого брянского губернатора Сергей Лодкин

Новости партнёров

Разъяснения о рекламных конструкциях
Разъяснения о рекламных конструкциях

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о новых  разъяснениях опубликованных Федеральной антимонопольной  службой «Об отнесении конструкций, размещенных на отдельных элементах зданий, к рекламным конструкциям» (от 03.06.2021 №АК/45295/21).

В Смоленскэнерго рассказали о безопасной энергетике на летних площадках
В Смоленскэнерго рассказали о безопасной энергетике на летних площадках

В библиотеке №3 им Б.Л. Васильева в г. Смоленске для детей пришкольного лагеря из 30 школы в июне сотрудниками филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» проведено познавательное профилактическое мероприятие «Мы за безопасное детство!», сообщает пресс-служба компании.

Движение автомобилей через переезд 199 км перегона Жуковка – Дубровка в Брянской области будет закрыто в ночное время с 30 июня по 2 июля
Движение автомобилей через переезд 199 км перегона Жуковка – Дубровка в Брянской области будет закрыто в ночное время с 30 июня по 2 июля

В зоне железнодорожного переезда 199 км перегона Жуковка – Дубровка в Брянском регионе МЖД с 30 июня по 2 июля пройдут ремонтно-путевые работы.

Игорь Маковский: мы продолжаем активно развивать направление дополнительных услуг и сервисов, актуальных для региональных потребителей
Игорь Маковский: мы продолжаем активно развивать направление дополнительных услуг и сервисов, актуальных для региональных потребителей

28 июня 2022 года ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполняется 15 лет! Компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.