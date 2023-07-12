Главбух брянской больницы отправится в колонию за взятку

Главбух больницы в Сельцо отправится в колонию за получение взятки в в 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сельцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. На скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер Сельцовской городской больницы.

С июля 2017 года по январь 2021 года женщина получила от индивидуального предпринимателя 349 тысяч 700 рублей за своевременную оплату договоров на поставку медицинских изделий в больницу.

Суд отправил женщину на два года в колонию общего режима, а также обязал выплатить штраф в однократном размере суммы взятки. Приговор в законную силу не вступил.