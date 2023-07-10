Главу брянской фермы суд оштрафовал за невыплату зарплаты

Главу брянской фермы суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за невыплату зарплаты работнику. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о невыплате зарплаты. На скамье подсудимых оказалась бывшая глава крестьянско-фермерского хозяйства.

С января по июнь 2021 года женщина не выплачивала заработную плату своему работников. Она задолжала ему более 160 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 150 000 рублей. Решение в законную силу не вступило.