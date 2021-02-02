Гордеевская прокуратура обязала исправить нарушения в аварийном здании

Прокуратура Гордеевского района на территории одного из сельских поселений нашла здание, бесконтрольно используемое в качестве игровой площадки несовершеннолетних и складирования бытовых отходов населением.

Доступ в здание, находящегося в центральной части поселка, ограничен не был.

Тогда прокурор предъявил иск к муниципалитету об ограничении доступа граждан на земельный участок с потенциально опасным торговым объектом, очистки прилегающей к зданию территорию, а также поставки данного участка на кадастровый учет.

После этого окна и двери изолировали, убрали крупногабаритный мусор и отходы, создававших угрозу воспламенения.

Суд обязал орган местного самоуправления поставить земельный участок на кадастровый учет.