Гражданина Армении ждёт колония за обман жительницы Брянска под предлогом покупки золота. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 54-летний гражданин Армении.

В июне прошлого года мужчина познакомился в соцсети с жительницей Брянска. Он представился сотрудником банка. Он убедил женщину дать ему 294 тысяч рублей в долг под предлогом покупки золота в связи с выигранным тендером. Потерпевшей же он отдал фальшивый слиток из железа и меди.

Суд приговорил виновного к году колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.