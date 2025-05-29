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Гражданина Армении ждёт колония за обман жительницы Брянска

2025, 29 мая 13:37 Происшествия
Гражданина Армении ждёт колония за обман жительницы Брянска
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Гражданина Армении ждёт колония за обман жительницы Брянска под предлогом покупки золота. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 54-летний гражданин Армении. 

В июне прошлого года мужчина познакомился в соцсети с жительницей Брянска. Он представился сотрудником банка. Он убедил женщину дать ему 294 тысяч рублей в долг под предлогом покупки золота в связи с выигранным тендером. Потерпевшей же он отдал фальшивый слиток из железа и меди.

Суд приговорил виновного к году колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

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