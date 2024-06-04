Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Выгоничском районе

Водитель сломал ногу при столкновении грузовика и легковушка на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 9 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе произошла авария. 43-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-2110», экстренно затормозив перед остановившимся транспортным средством. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась «МАЗ-533970». Грузовик с полуприцепом вылетела с дороги.

Водитель «ВАЗ» в аварии сломал ногу Госпитализация ему не потребовалась.

По факту аварии полиция проводит проверку.