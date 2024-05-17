Грузовик и легковушка столкнулись в Сураже
Водитель сломал ребро при столкновении грузовика «МАЗ» и «ВАЗ 21053» в Сураже. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне в городе Сураж. 45-летний водитель за рулём «МАЗ» на нерегулируемом перекрестке проигнорировал требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». Грузовик столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21053», который ехал по главной дороге.
51-летний водитель легковушки сломал ребро. По факту аварии полиция проводит проверку.