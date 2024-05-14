Грузовик и легковушка столкнулись в Выгоничском районе

Мужчина и женщина пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 6 км автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе. 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ-32213» при повороте налево не пропустил «ВАЗ-210540». 55-летний водитель легковушки ехал по главной дороге. Грузовик и «ВАЗ» столкнулись. Выбраться из покорёженного автомобиля людям помогли спасатели.

При столкновении водитель «ВАЗа» получил переломы и ушибы, а его 77-летняя пассажирка травмировала голову.

Полиция проводит проверку по факту аварии.