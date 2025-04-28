Грузовик сбил велосипедистку на брянской трассе в Климовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Климовском районе на 5-м км автомобильной дороги регионального значения «Климово — Чуровичи — Великие Пожни» 38-летний водитель за рулём грузовика «Урал» сбил 43-летнюю женщину. Она ехала на велосипеде в попутном направлении.

Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

На водителя автомобиля инспекторы возбудили административное расследование и составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО.