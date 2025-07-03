Грузовик упал с дороги в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 3 июля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Унечском районе. На трассе неподалёку от посёлка Казащина столкнулись два автомобиля. В результате с дороги в кювет упал грузовик с прицепом.

В ликвидации последствий ДТП участвовало пожарно-спасательное подразделение. Спасатели смыли горюче-смазочные материала с дорожного полотна. О пострадавших в ведомстве не сообщили.