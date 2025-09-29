Город32

Грузовик врезался в иномарку на трассе в Брянском районе

2025, 29 сентября 14:28 Происшествия
Грузовик врезался в иномарку на трассе в Брянском районе
Источник фото

Грузовик врезался в иномарку на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Днём 28 сентября в Брянском районе на 370 км автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск» произошло ДТП. 47-летний водитель за рулём грузовика MAN с полуприцепом отвлёкся и врезался в двигавшийся впереди Renault Duster. 18-летний водитель начал поворачивать налево. Иномарка от удара налетела на дорожное ограждение.

Молодой водитель и его 48-летний пассажир получили травмы. Госпитализация автомобилисту не потребовалась. 

На водителя грузовика инспекторы ГИБДД составили административный протокол. 

Читайте также
Жителя Погара ждёт суд из-за хранения свыше 750 патронов
29 сентября 17:35
Жителя Погара ждёт суд из-за хранения свыше 750 патронов
Семена добра на брянской земле: восемь десятилетий служения
29 сентября 17:17
Семена добра на брянской земле: восемь десятилетий служения
42-летнего брянца ищут полицейские и волонтёры
29 сентября 16:51
42-летнего брянца ищут полицейские и волонтёры
Угон автомобиля раскрыли стражи порядка в Брянске
29 сентября 16:41
Угон автомобиля раскрыли стражи порядка в Брянске

Новости регионов

24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.   Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин.   На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира  Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине  начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников.   Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей.   2

Актуальные темы

Лента новостей
Закрыто на реставрацию
Происшествия
Жилой дом потушили пять автоцистерн в Брянске
Общество
Бизнес не вытягивает: как исторические памятники превращаются в руины
Лента новостей
Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной в пятницу
Лента новостей
Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Белой Берёзке

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов
«Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов

По данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» продолжает укреплять ведущие позиции на рынке публичного Wi-Fi. В 2024 году доля его выручки составила 41%, а доля обслуживаемых точек доступа — 45%. В текущем году компания также фиксирует устойчивы рост спроса на беспроводные услуги.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подтверждают высокую готовность к ликвидации возможных последствий непогоды
Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подтверждают высокую готовность к ликвидации возможных последствий непогоды

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр», во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проходят масштабные учения по организации взаимодействия при ликвидации последствий аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. К мероприятиям привлечены подразделения МЧС России, региональных филиалов АО «Системный оператор Единой энергетической системы», представители органов местного самоуправления и профильных ведомств.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика