Грузовик врезался в иномарку на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 28 сентября в Брянском районе на 370 км автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск» произошло ДТП. 47-летний водитель за рулём грузовика MAN с полуприцепом отвлёкся и врезался в двигавшийся впереди Renault Duster. 18-летний водитель начал поворачивать налево. Иномарка от удара налетела на дорожное ограждение.

Молодой водитель и его 48-летний пассажир получили травмы. Госпитализация автомобилисту не потребовалась.

На водителя грузовика инспекторы ГИБДД составили административный протокол.