Грязевой поток сошел на дорогу с Покровской горы в Брянске

Дорожники устраняют последствия непогоды.

Во время ливня, обрушившегося на Брянск днем 2 июня, со склона Покровской горы на дорогу по улице Калинина в Советском районе Брянска сошел поток грязи.

Как сообщает мэрия, бригада дорожного управления уже завершает уборку на этом участке.

Также потоки воды затопили территорию у домов № 18 и № 20 по переулку Пилотов, в районе Дворца единоборств. Коммунальные и дорожные службы выехали на место для откачки воды с помощью специальной техники.

«Для полноценного решения проблемы водоотведения на этом участке началось строительство новой дороги, одной из ключевых функций которой станет обеспечение водоотвода с прилегающей территории. По обе стороны дороги будет построена ливневая канализация, она обеспечит отвод дождевой воды, в том числе от домов по переулку Пилотов», – отметили в городской администрации.