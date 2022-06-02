В Брянске устраняют последствия ливня (ВИДЕО)

Максимальное количество осадков пришлось на старый аэропорт.

В Брянске ликвидируют последствия ливня, обрушившегося на областной центр днем 2 июня.

Максимальное количество осадков пришлось на территорию старого аэропорта в Советском районе. В отдельных местах уровень воды достигал 1,5 метра.

Как сообщил заместитель главы администрации Брянска Станислав Кошарный, в ликвидации последствий стихии участвуют все коммунальные службы. Работа ведется в штатном режиме.

По информации регионального оперативного штаба, «к данной ситуации коммунальные службы были готовы и своевременно выполнили водоотведение потоков, что не позволило разрушить ни новые дорожные объекты, ни другие сооружения, при этом некоторые территории оказались подтоплены».

Сейчас ведутся работы по откачке и отводу воды с затопленных участков.