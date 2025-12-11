Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Бывшего директора брянской организации ждёт суд за мошенничество при поставке аппаратов ИВЛ

2025, 11 декабря 09:52
Бывшего директора брянской организации ждёт суд за мошенничество при поставке аппаратов ИВЛ
Бывшего директора брянской организации ждёт суд за мошенничество при поставке аппаратов ИВЛ на 20 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и сбыте незарегистрированных медицинских изделий. Приговор выслушает бывшая директор коммерческой организации, занимающейся реализацией медицинского оборудования, из Брянского района.

По версии следствия, в апреле-мае 2020 года фигурантка поставила в клиники региона девять аппаратов искусственной вентиляции легких. Они не отвечали требованиям госконтракта и не были зарегистрированы на территории РФ. Из бюджета было похищено свыше 20 млн 750 тысяч рублей.

Кроме того, в 2022 году женщина незаконно переоформила на себя грузовой автомобиль, принадлежащий организации, причинив ущерб на сумму более 2 млн рублей. А в 2024 году она незаконно организовала выплату себе премии в сумме более 12 млн рублей.

Судом наложен арест на имущество обвиняемой.

