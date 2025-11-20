Брянский суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенникам у пенсионера деньги

Брянский суд обязал владельца счёта из Республики Татарстан вернуть похищенные мошенникам у пенсионера 107 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе прошлого года пенсионер из Унечского района стал жертвой телефонных мошенников. По указанию злоумышленников по вымышленным предлогом он перевел свои сбережения на подконтрольный им счет. Брянец лишился 107 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность владельца счета. Деньги ушли на карту 48-летней жительницы Набережных Челнов Республики Татарстан.

Прокуратура Унечского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета всей суммы неосновательного обогащения. Требования высшая инстанция удовлетворила. Прокуратура контролирует исполнение решения.