Чиновники в Сельцо заплатили покусанному бездомной собакой подростку

2025, 16 декабря 11:50

Чиновники в Сельцо заплатили 40 тысяч рублей покусанному бездомной собакой подростку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница города Сельцо. В апреле 2025 года на её 15-летнего сына напала безнадзорная собака. Подростку потребовалось длительное лечение.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция взыскала с администрации город Сельцо в пользу пострадавшего ребёнка 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда чиновники исполнили.