Фейковый документ о запрете помощи военным распространили в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянской области распространили ложное распоряжение якобы от губернатора Александра Богомаза. Речь в поддельном документе идёт о запрете денежных переводов на карты, счета и реквизиты частных лиц для помощи гражданским и военнослужащим.

В горадминистрации призвали жителей не вестись на провокации и проверять информацию через официальные источники.

«Подобные фейки являются частью кампаний по дезинформации и направлены на введение в заблуждение жителей региона», — уточнили в пресс-службе мэрии.