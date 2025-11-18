Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне ночью в Бежицком районе Брянска на улице Первомайской сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который «вилял» по дороге. Полицейские остановили машину для для проверки. У 35-летнего водителя были признаки опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.

Правоохранители выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль отправили на штрафстоянку.