Иномарка и отечественная легковушка столкнулись в Брянске

Двойное ДТП произошло 19 декабря около 10:37 на улице Харьковской в Брянске, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.
30-летний водитель автомобиля BMW 535 ехал от улицы 22 Съезда КПСС в сторону улицы Брянской Пролетарской Дивизии. Мужчина не уступил дорогу и врезался в автомобиль Lada, под управлением 46-летнего водителя, двигавшегося по улице Институтской в сторону улицы 3-го Интернационала.
От удара автомобиль BMW 535 отбросило на дорожный знак, а автомобиль Lada отбросило на электроопору справа по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП 45-летняя пассажирка автомобиля Lada с диагнозом ушиб грудной клетки, ушибы мягких тканей лица – отпущена с назначением лечения.
Напомним, смертельное ДТП произошло в тот же день в Трубчевском районе.
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