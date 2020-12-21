Иномарка и отечественная легковушка столкнулись в Брянске

Двойное ДТП произошло 19 декабря около 10:37 на улице Харьковской в Брянске, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Брянской области.

30-летний водитель автомобиля BMW 535 ехал от улицы 22 Съезда КПСС в сторону улицы Брянской Пролетарской Дивизии. Мужчина не уступил дорогу и врезался в автомобиль Lada, под управлением 46-летнего водителя, двигавшегося по улице Институтской в сторону улицы 3-го Интернационала.

От удара автомобиль BMW 535 отбросило на дорожный знак, а автомобиль Lada отбросило на электроопору справа по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка автомобиля Lada с диагнозом ушиб грудной клетки, ушибы мягких тканей лица – отпущена с назначением лечения.

Напомним, смертельное ДТП произошло в тот же день в Трубчевском районе.