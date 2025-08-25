Иномарка сбила двух велосипедисток на трассе в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

23 августа на 1-м км автомобильной дороги «Хинель – М-3 Украина» в Севском районе произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Blade сбил двух велосипедисток 36-и и 33-х лет. Они ехали по правой стороне дороги. Пострадавших с травмами госпитализировали.

У водителя машины не оказалось права управления транспортом. Инспекторы составили на молодого человека три протокола.

По факту аварии полицейские проводят проверку.