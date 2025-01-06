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Иномарка сбила мужчину на переходе в Брянском районе

2025, 06 января 17:59 Происшествия
Иномарка сбила мужчину на переходе в Брянском районе
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Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В Брянском районе, на 10 км автодороги «Брянск-Дятьково» произошло ДТП. 67-летняя женщина-водитель за рулём Toyota Land Cruiser сбила 52-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавший с тяжёлым травмами попал в больницу.

Инспекторы составили протокол на автомобилисту. Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

 

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