Иномарка сбила отца с сыном на переходе в Брянске

10-летний мальчик с отцом попали под машину на пешеходном переходе в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Пушкина в Володарском районе Брянска произошла авария. 48-летний водитель за рулём FORD S-МАХ сбил двух человек. 10-летний мальчик и его 34-летний отец переходили дорогу по «зебре».

Ребенок от и мужчина получили ушибы и ссадины. Их отпустили домой после осмотра с назначением лечения.

Водителя пояснил инспекторам, что его ослепило солнце и он не засел пешеходов вовремя. После проверки по СПО «Паутина» на автомобилиста стражи порядка составили два протокола за непристегнутый ремень безопасности. По факту аварии правоохранители проводят проверку.