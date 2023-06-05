Иномарка сбила ребенка в Брянске

Иномарка сбила восьмилетнего мальчика в дворе Брянска. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Дуки в Советском районе Брянска произошла авария. 22-летний водитель на Mitsubishi Lancer при повороте направо во двор сбил 8-летнего мальчика. Ребенок шёл через дорогу.

Мальчика с ушибами и ссадинами после осмотра медиками отпустили домой с назначением лечения. Полиция проводит проверку.