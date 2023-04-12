Иномарка сбила ребёнка на переходе в Брянске

Рёбенок с ушибами и ссадинами попал в больницу. На дороге он был без взрослых.

Авария произошла на улице Флотской в Бежицком районе Брянска. 58-летний водитель за рулём Hyundai Solaris проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил восьмилетнего пешехода. Мальчик переходил дорогу на «зелёный».

Восьмилетний мальчик госпитализирован после ДТп на пешеходном переходе в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»

С неформальным визитом Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля 10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в январе-марте В январе – марте 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 500 тыс. тонн, что на 2,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществляется со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. За 3 месяца текущего года рост погрузки произошел