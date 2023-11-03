Иномарка сбила школьницу на переходе в Брянске

Иномарка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Дзержинского в Брянске. 50-летний водитель Changan CS55 Plus при обгоне другой машины сбил 11-летнюю девочку. Ребёнок шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка сломала нос, ушибла ногу и таз. Госпитализация ей не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что водитель за последние два года 22 раза привлекался к административной за нарушение ПДД. На него составили ещё пять протоколов. Полиция проводит проверку по факту аварии.