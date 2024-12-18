Иномарка сбила водителя припаркованного грузовика в Клетне
Иномарка сбила водителя припаркованного грузовика в Клетне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
16 декабря в посёлке Клетня на улице Лесная произошло ДТП. 45-летний водитель на Renault Logan сбил 47-летнего пешехода. Мужчина в момент происшествия закрывал задний борт припаркованного на обочине автомобиля «ГАЗ-3302».
Пешеход получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали.
Инспекторы составили на водителя иномарки протокол. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.