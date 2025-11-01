Иномарка сбила женщину на переходе в Стародубе накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 31 октября в городе Стародубе. В районе дома №17 на площади Советской 20-летний водитель за рулём автомобиля Audi 80 сбил 48-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина с травмами попала в больницу. На водителя инспекторы составили три административных материала.