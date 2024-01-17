Иномарка сбила женщину в Брянске
Женщина попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Майской Стачки в Брянске. 68-летний водитель на Renault Fluence сбил 49-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.
Женщина сломала плечо. От госпитализации она отказалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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