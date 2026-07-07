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Общество

Брянскому отряду мобильного особого назначения «Арсенал» исполнилось 33 года

2026, 07 июля 14:24
Брянскому отряду мобильного особого назначения «Арсенал» исполнилось 33 года
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Брянскому отряду мобильного особого назначения  «Арсенал» исполнилось 33 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне на территории отряда мобильного особого назначения «Арсенал» брянского управления Росгвардии состоялось торжественное мероприятие. Его посвятили 33-й годовщине со дня образования спецподразделения.

Участие в торжестве приняли врио заместителя губернатора региона Андрей Фроленков, начальник региональной Росгвардии Иван Ванчугов, представители духовенства, командование, сотрудники и ветераны отряда, члены их семей.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудники спецподразделения получили ведомственные награды, грамоты и ценные подарки. Также участники мероприятия почтили минутой молчания коллег, погибших при исполнении служебного долга. К мемориалу, расположенному на территории отряда, возложили цветы. 

«Хочу выразить признательность всем сотрудникам и ветеранам отряда за службу и большой вклад в общее дело поддержания порядка и борьбы с преступностью. Мира, добра и благополучия вашим семьям, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — написал на своей странице в соцсети врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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