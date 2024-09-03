Иномарка врезалась в «КАМАЗ» в посёлке Клетня

Водитель иномарки погиб при столкновении с «КАМАЗом» в посёлке Клетня. Об это сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Ленина в посёлке Клетня произошла смертельная авария. 44-водитель не справился с управлением Volkswagen Passat. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «КАМАЗ».

Водитель иномарки погиб на месте аварии. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно- транспортного происшествия.