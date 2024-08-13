Ранее судимого иностранца брянский суд отправил в колонию за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал ранее судимый иностранный гражданин.

11 декабря 2023 года в Сураже фигурант пообещал знакомому купить для него три мобильных телефона iPhone 15 по заниженной цене. Но в действительности иностранец не имел намерения и возможности это делать. Потерпевший перечислил на счёт мошенника 219 тысяч 300 рублей. Деньги иностранец потратил.

Суд приговорил виновного к двум годам и четырём месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.