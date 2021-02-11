Иностранец вскрыл более 40 машин в Брянске и районе

Злоумышленника задержали в Орле.

В Брянске и Брянском районе произошла серия автокраж.

Как сообщает региональное УМВД, с заявлением о пропаже из автомобиля 10 тысяч рублей, пневматического пистолета и дорогих коньков в полицию обратился 34-летний житель Советского района. Незапертая машина стояла во дворе дома, однако высокий забор и закрытая калитка не остановили вора.

Ранее неизвестный, несколько раз попавший на записи камер видеонаблюдения, совершил еще 4 аналогичные кражи в Советском районе, 8 – в Бежице и 4 – в Володарском районе. Еще около 20 эпизодов было зарегистрировано в Брянском районе.

Подозреваемый действовал по одному сценарию: заранее выбирал дом и ночью проникал в машину. Если двери были заперты, разбивал стекло камнем.

Его целью были барсетки с деньгами, иногда он крал автомагнитолы, телефоны и другую технику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Орле. Им оказался ранее судимый за кражи 26-летний уроженец одного из сопредельных государств.

При обыске в арендуемой им квартире в Брянске полицейские изъяли похищенный пневматический пистолет и коньки, а также ноутбук.

Грабитель сознался во всех преступлениях. Сейчас полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных краж на территории области.