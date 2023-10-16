Иностранец закопал бутылку с наркотиками в брянском лесу

Брянские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники брянского управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего жителя ближнего зарубежья. Иностранца подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ. Он приехал в Брянскую область и закопал в лесу бутылку с наркотиками. Тайник полицейские обнаружили. В бутылке оказался 345 свертков с метадоном и гашишем. Их масса превысила 220 граммов.

По версии следствия, партия предназначалась для дальнейшего распространения. Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.