Иностранный наркокурьер отправился в колонию по решению брянского суда

Иностранный наркокурьер отправился в колонию на восемь с половиной лет по решению брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушал 24-летний иностранец.

15 мая 2024 года мужчина получил от соучастника в мессенджере координаты тайника. Он приехал в Брянский район и разыскал в лесу почти 15 грамм метадона. , Часть наркотика он разместил там же в «закладках». Оставшийся вещество фигурант принес в свое жильё, где хранил для дальнейшего сбыта. Довести преступления до конца ему не дали полицейские.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.