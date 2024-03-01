Инспектора Гостехнадзора Гордеевского района обвиняют в получении взятки
Инспектора Гостехнадзора Гордеевского района обвиняют в получении взятки за незаконную выдачу права управления. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении должностным лицом взятки. В преступлении подозревают главного государственного инспектора инспекции Гостехнадзора Гордеевского района.
По версии правоохранителей, в ноябре 2018 года фигурант получил от жителя района деньги за незаконную выдачу удостоверения на право управления самоходными транспортом.
Подозреваемому предъявили обвинение. Суд заключил мужчину под стражу.
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