Инспекторы ДПС в Унече задержали похитителя велосипеда

В Унече сотрудники ДПС задержали 60-летнего мужчину с похищенным велосипедом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Около двух часов ночи в городе Унече наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулировал улицы. Внимание стражей порядка привлек мужчина с велосипедом. Как оказалось не зря.

Полицейские выяснили, что ранее судимый 60-летний житель города забрал велосипед из незапертого подъезда жилого дома. Владельцу о краже сообщили правоохранители. велосипед ему вернут после необходимых следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».