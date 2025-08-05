Интернет-мошенника из Кемеровской области задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 58-летний житель Бежицкого района Брянска. В интернете он нашёл объявление о продаже обуви. Заявитель пообщался с продавцом и перевел ему 17 тысяч рублей. После получения денег собеседник пропал.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. 19-летнего жителя Кемеровской области полицейские задержали. Он признался, что продажей обуви не занимается, а объявление разместил для заработка на доверчивых людях.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет колонии.